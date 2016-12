Bouffier verurteilt „schlimme und feige Tat” in Berlin

Nach dem möglichen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin hat sich der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) bestürzt geäußert. „Das ist eine schlimme und feige Tat, die die Menschen trifft, die eine friedliche Atmosphäre auf dem Weihnachtsmarkt genießen wollten”, erklärte Bouffier am Montagabend in Wiesbaden. „Wir trauern um die Anschlagsopfer und sind in Gedanken bei den Angehörigen”, wird Bouffier in der Erklärung zitiert. Den Verletzten wünsche er baldige Genesung.

In Berlin raste am Abend ein Sattelschlepper auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche. Neun Menschen starben, Dutzende wurden verletzt. Ein Polizeisprecher sagte kurz nach Bekanntwerden des Vorfalls, es handle sich vermutlich um einen Anschlag.

