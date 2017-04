Bouffier will Dialog zwischen Kirche und Politik fortsetzen

Hessens Landesregierung will mit dem neuen Mainzer Bischof Peter Kohlgraf den intensiven Dialog zwischen Kirche und Politik nahtlos fortsetzen. Das kündigte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Dienstag in Wiesbaden an. „Es ist für mich eine große Freude, dass die Vakanz des Bistums Mainz so rasch beendet wurde”, erklärte der Regierungschef. Die pastoraltheologischen Erfahrungen Kohlgrafs sowie seine Kenntnisse aus der Praxis und der Wissenschaft würden sicher mit dazu beitragen, die den Menschen zugewandte Leitung des Bistums fortzusetzen. Die Katholiken des Bistums Mainz leben zu einem großen Teil in Hessen.

(dpa)