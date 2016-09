Bouffier zieht positives Resümee der Südamerikareise

Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat eine positive Bilanz seiner einwöchigen Südamerikareise gezogen. Er sprach am Donnerstag in Wiesbaden von politisch, wissenschaftlich und wirtschaftlich „sehr erfolgreichen Begegnungen”. Der Regierungschef war mit einer Delegation in Argentinien, Chile und Peru unterwegs. Ein „Durchbruch” sei beim geplanten Ausbau des Flughafens der peruanischen Hauptstadt Lima erzielt worden, sagte Bouffier. Der Airport wird von der Fraport betrieben.

Nachdem sich die Verhandlungen über ein neues Terminal und eine neue Landebahn in Lima zuletzt fünf Jahre hingezogen hätten, habe nun Staatspräsidenten Pedro Pablo Kuczynski seine Unterstützung zugesagt, berichtete Bouffier. Anknüpfungspunkte für die hessische Wirtschaft hätten sich in Peru unter anderem bei erneuerbaren Energien und der Wasseraufbereitung ergeben.

„Für ein Land wie Hessen, das so international aufgestellt ist, zahlen sich solche Kontakte aus”, sagte der Ministerpräsident über die Reise. Aber auch die Gastländer haben etwas von dem Besuch: Es ist unter anderem geplant, dass Hessen Argentinien bei einer Reform der Polizei helfe. Nach den Worten von Bouffier könnten dafür erfahrene, pensionierte Beamte in Frage kommen.

