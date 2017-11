An einem Gebäude des Frankfurter Uniklinikums ist am Mittwochnachmittag ein Brand an einem Vordach ausgebrochen. Patienten oder Klinik-Mitarbeiter wurden nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr nicht verletzt. Das Gebäude befinde sich im Bau oder werde renoviert. Bauarbeiter hätten versucht, den Brand zu löschen. Zwei von ihnen befänden sich wegen des Verdachts auf Rauchvergiftung in Behandlung, sagte eine Polizeisprecherin.

