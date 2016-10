Bei einem Brand in einer Dachgeschosswohnung im Frankfurter Nordend ist ein Schaden von etwa 100 000 Euro entstanden. Verletzt worden sei niemand, berichtete die Feuerwehr. Das Feuer war am Donnerstagmorgen aus bislang ungeklärten Gründen in einem als Lagerraum genutzten Teil der Wohnung ausgebrochen. Mehrere Zeugen alarmierten die Feuerwehr. Die Brandlöscher hatten die Flammen nach wenigen Minuten unter Kontrolle.

(dpa)