Brand in Mehrfamilienhaus in Biblis: Elf Verletzte

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Biblis (Kreis Bergstraße) sind elf Menschen verletzt worden. Das Feuer war am späten Samstagabend aus zunächst ungeklärter Ursache in einer Wohnung im Erdgeschoss ausgebrochen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Eine sechsköpfige Familie wurde von einem Nachbarn mit einer Leiter aus dem ersten Stock gerettet, alle anderen zehn Bewohner konnten das Haus aus eigener Kraft verlassen. Alle elf Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Das Feuer konnte gelöscht werden, das Haus ist jedoch bis auf Weiteres unbewohnbar. Der Sachschaden wird auf 80 000 Euro geschätzt.

