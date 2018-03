In der Schweißhalle eines Autohauses in Darmstadt ist am Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei in Darmstadt mitteilte, hatten am Mittag von Schweißarbeiten herumfliegende Funken herumliegenden Müll entzündet. Die Flammen konnten schnell gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Autos und Wände in der Halle waren nach Polizeiangaben voller Ruß, der Schaden liegt bei mehreren Tausend Euro.

(dpa)