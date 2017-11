Brand vor Moschee-Gemeinde

Vor dem Eingang eines islamischen Gebetsraums im mittelhessischen Marburg hat es gebrannt. Das Feuer am Freitagmorgen habe die Tür beschädigt, ein weiterer Schaden sei an dem Gebäude nicht entstanden, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde niemand. Derzeit würden Spuren gesichert und es werde in alle Richtungen ermittelt, sagte ein Sprecher. Hinweise auf ein Motiv gebe es noch nicht. Wie der Brand entstanden ist, wollte der Sprecher „aus ermittlungstaktischen Gründen” nicht sagen.

(dpa)