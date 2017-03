Brandserie in Supermärkten: Frau in Untersuchungshaft

Eine 63-Jährige soll in Nordhessen in zwei Supermärkten Brände gelegt haben. Gegen die Frau erging am Donnerstag Haftbefehl, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten. In zwei Märkten in Witzenhausen (Werra-Meißner-Kreis) soll sie Waren in einem Regal angezündet haben. Durch Rauch und Löschwasser mussten viele Artikel weggeworfen werden. Dadurch kam es jeweils zu einem Schaden von mehreren zehntausend Euro, wie die Ermittler schätzen.

Beide Märkte liegen nur einige hundert Meter voneinander entfernt. Die Taten passierten innerhalb von nur sechs Tagen. Die Brandserie hatte die Bewohner der Kleinstadt verunsichert.

Die Ermittler waren der psychisch kranken Frau durch Videoaufnahmen am ersten Tatort am 23. März auf die Spur gekommen. Zeugen sahen sie auch in der Nähe des zweiten Tatorts am 28. März. Die 63-Jährige war in diesem Zeitraum in einer psychiatrischen Klinik in Witzenhausen in Behandlung. Sie schweigt bislang zu den Vorwürfen.

