Brandstiftung bei Goetheturm wahrscheinlich

Brandstiftung gilt bei den Ermittlern als wahrscheinliche Ursache für das Feuer am Frankfurter Goetheturm. „Es deutet alles auf Brandstiftung hin”, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Sicher sei dies allerdings noch längst nicht. „In dem Turm ist aber keinerlei Elektronik verbaut, und es ist auch kein Gewitter in der Nacht über uns hinweggezogen.” Die Ermittlungen könnten aber erst in mehreren Stunden beginnen, wenn alle Glutnester gelöscht und der Brandherd abgekühlt sei.

Bereits im Frühsommer dieses Jahres waren zwei Holzbauten in Frankfurter Parks abgebrannt. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Brandstiftung. Der mehr als 80 Jahre alte Goetheturm war ebenfalls aus Holz. Konkrete Hinweise auf eine Brandserie gebe es aber noch nicht, sagte die Polizeisprecherin. „Es ist alles möglich.”

Der koreanische Pavillon im Grüneburgpark war Anfang Mai abgebrannt, einen Monat später stand der chinesische Pavillon im Bethmannpark in Flammen. Beide Gebäude wurden völlig zerstört.

(dpa)