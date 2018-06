Brandstiftung vermutet: Heuballen und Pferdestall in Flammen

Wieder ein an Autobahnen herumstreunender Hund gerettet

Gießen. Nach wochenlanger Aufregung um einen an Autobahnen in Mittelhessen herumstreunender Hund ist das Tier nun gerettet. Er sei in der Nacht zum Freitag gefangen und in Sicherheit gebracht worden, berichtete die Polizei in Gießen. mehr