Briten wollen seit Brexit öfter deutsche Staatsbürgerschaft

Rund 900 Briten haben im vergangenen Jahr in Hessen die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt. Wie die hessische Europaministerin Lucia Puttrich (CDU) in ihrer Regierungserklärung am Dienstag im hessischen Landtag erklärte, stieg die Zahl solcher Anträge damit seit dem Brexit-Referendum im Juni 2016 stark an. Nach einer Statistik des Regierungspräsidiums Darmstadt stellten 2015 knapp 100 Briten einen Antrag für deutsche Staatsbürgerschaft. 2016 seien es 521 gewesen. 2018 stellten bis zum April 120 Briten einen Antrag. In der Behörde werden die Anträge gebündelt für ganz Hessen bearbeitet.

(dpa)