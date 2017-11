Am Samstag wurde zwischen Westkreuz und Nordwestkreuz eine Eisenbahnbrücke abgerissen, ein Teilstück der Strecke wurde gesperrt. Jetzt ist die A5 wieder frei.

Nach der Sperrung wegen des Abrisses einer alten Eisenbahnbrücke ist die Autobahn 5 bei Frankfurt am Sonntag früher als geplant wieder für den Verkehr freigegeben worden. Das Teilstück zwischen dem Westkreuz und dem Nordwestkreuz ist eine der wichtigsten Verkehrsachsen für Autofahrer in Hessen. Es war am Samstagabend gesperrt worden, ursprünglich bis zum Sonntag um 12 Uhr. Die Autobahnpolizei erklärte jedoch, bereits gegen 10 Uhr seien die Abrissarbeiten soweit abgeschlossen gewesen, dass das Teilstück wieder freigegeben werden konnte. Staus oder andere nennenswerte Behinderungen habe es nicht gegeben.

Der Verkehr war weiträumig umgeleitet worden. In Richtung Norden ging es ab dem Frankfurter Kreuz über die A3 zum Wiesbadener Kreuz und die A66, ab dem Offenbacher Kreuz über die A661 oder die B45/B 43a. In Richtung Süden waren ab dem Gambacher Kreuz (A45), dem Bad Homburger Kreuz (A661) und dem Nordwestkreuz (A66) Umleitungen eingerichtet.

Das Nordwestkreuz Frankfurt (A5/A66) zählt nach Zahlen von Hessen Mobil mit rund 205 000 Autos täglich zu den meistbefahrenen Autobahnabschnitten in Hessen. Auch auf dem Westkreuz Frankfurt (A5/A648) sind täglich etwa 197 000 Autos unterwegs. (dpa)