Brücke auf Autobahn 44 nach schwerem Lkw-Unfall gesperrt

Nach einem Unfall mit mehreren Lastwagen ist die viel befahrene Autobahn 44 nahe Soest in Nordrhein-Westfalen in Richtung Kassel gesperrt worden. „Durch den Unfall wurde eine Brücke zwischen Erwitte und Geseke beschädigt”, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Es sei noch unklar, wann die Strecke wieder frei gegeben werden könne. Ein Statiker müsse die Brücke am Dienstag zunächst untersuchen und feststellen, ob sie durch den Unfall schwerer beschädigt wurde. Wenn dies der Fall sei, bleibe sie in Fahrtrichtung Kassel unter Umständen länger gesperrt.

In Richtung Dortmund rollte der Verkehr am Morgen ganz normal. Drei Lastwagen waren am Montagabend ineinander gefahren und kurz darauf in Flammen aufgegangen. Mindestens ein Fahrer wurde mit Knochenbrüchen ins Krankenhaus gebracht.

(dpa)