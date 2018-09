Brückensanierung: Einschränkungen im Raum Wetzlar

Weil zwei Brücken repariert werden, müssen Autofahrer im Raum Wetzlar über das Wochenende mit Einschränkungen rechnen. Die Bundesstraße 49 sollte zwischen Wetzlar-Mitte und Wetzlar-Garbenheim vom späten Freitagabend, 23.00 Uhr, bis Montag, 4.30 Uhr in beide Richtungen gesperrt werden, wie Hessen Mobil mitteilte. Ziel der Sperrung sei es, die Verkehrssicherung für die nächste Bauphase einzurichten. Am Montag werde dann die Sanierung der B49-Brücke in Fahrtrichtung Limburg beginnen. Mitte Oktober soll sie abgeschlossen sein. Während dieser Zeit steht nach Angaben von Hessen Mobil jeweils ein Fahrstreifen in Fahrtrichtung Limburg und in Fahrtrichtung Gießen zur Verfügung. An den Anschlussstellen Garbenheim und Wetzlar-Mitte sollen Umleitungen eingerichtet werden.

(dpa)