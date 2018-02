Budget der hessischen Filmförderung steigt

Frankfurt/Main(dpa/lhe) - Filmemacher in Hessen können in diesem Jahr auf zusätzliche Fördergelder hoffen. Dank einer Aufstockung um 1,5 Millionen Euro könnten die Filmfördermittel für 2018 auf rund 11,5 Millionen Euro gesteigert werden, sagte Kulturminister Boris Rhein (CDU) am Mittwoch in Frankfurt. „Damit können einem Projekt bis zu 500 000 Euro zur Verfügung gestellt werden. Das ist eine neue Rekordsumme”, fügte er hinzu. Zielgruppe für diese Förderung sind kleine bis mittelgroße Produktionen mit einem Herstellungsbudget bis zu 1,5 Millionen Euro.

Von den zusätzlichen Fördergeldern sollen Programmkinos und kleinere Landkinos profitieren, die ihre Technik modernisieren. Auch für Filmfestivals und Medienforschung gibt es zusätzliche Gelder.

Rhein und Hans Joachim Mendig, der Geschäftsführer der HessenFilm und Medien GmbH - einer Förderinstitution des Landes Hessen und des Hessischen Rundfunks -, bezeichneten das vergangene Jahr als das bisher erfolgreichste der hessischen Filmförderung. Auch der Nachwuchs sei intensiver unterstützt worden. Der Erfolg zeige sich auch in der Vorauswahl für den deutschen Filmpreis 2018 mit fünf geförderten Projekten.

(dpa)