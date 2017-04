Bücher-Tempel in Kassel: Gerüstbau für „Parthenon of Books”

Für das documenta-Kunstwerk „Parthenon der Bücher” laufen in Kassel die Aufbauarbeiten. Auf dem Friedrichsplatz in der Innenstadt rüsten Arbeiter für die Idee der argentinischen Künstlerin Marta Minujin eine Stahlkonstruktion ein. Sie wird den berühmten Tempel der Göttin Athene in Kassel aus indizierten Büchern nachbauen. Minujin will damit ein Zeichen gegen das Verbot von Texten und die Verfolgung ihrer Verfasser setzen. Dafür werden rund 100 000 Bücher aus aller Welt gesammelt, die entweder früher verboten waren und heute wieder gedruckt werden oder immer noch verboten sind.

Der Bücher-Tempel soll in Original-Maßen auf dem Kasseler Platz errichtet werden, auf dem die Nationalsozialisten im Mai 1933 rund 2000 Bücher verbrannten. Minujin hatte in Argentinien nach dem Ende der Militärdiktatur ein ähnliches Kunstwerk mit 30 000 Büchern erschaffen. Der Nachbau des Parthenon-Tempels gehört zu den größten Projekten der internationalen Kunstschau.

Die documenta 14 in Kassel beginnt am 10. Juni und dauert bis zum 17. September. Die Kunstausstellung beginnt diesmal zuvor in Athen, dort startet sie am 8. April.

