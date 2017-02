Büdingen streicht NPD-Fraktion Geld: Klage eingereicht

Drei Männer vor Gericht – Flüchtlingsunterkunft aus Versehen beschossen? „Dümmer geht’s nicht“

Dreieich. In der Nacht des 4. Januar 2016 fielen vor dem Asylbewerberheim in Dreieich sechs Schüsse. Seit Freitag stehen der Schütze und seine beiden Komplizen wegen versuchten Mordes vor dem Schwurgericht in Darmstadt. Zu Beginn gab es ein Geständnis. mehr