Bühnenprogramm und Museen: Frankfurt feiert seine Altstadt

Mit Klassik und Unterhaltung auf zwei Bühnen und einem Familienangebot in den Museen feiert Frankfurt an diesem Wochenende seine „neue” Altstadt. Bei herbstlicher Witterung bildet heute der „kleine Sommernachtstraum” in einer Inszenierung der Dramatischen Bühne Frankfurt den Auftakt des Bühnenprogramms. Insgesamt rechnen die Organisatoren mit mehreren hunderttausend Besuchern am Altstadt-Wochenende, das noch bis Sonntagabend dauert.

Zum Konzertprogramm auf den Altstadtbühnen gehört unter anderem ein Konzert mit den Roma und Sinti Philharmonikern zum Jubiläum der erstmaligen Erwähnung der Roma in den Stadtgrenzen von Frankfurt vor 600 Jahren, Weltmusik der sambischen Sängerin Yvonne Mwale und eine Aufführung von Carl Orffs „Carmina Burana”.

Auf einer Fläche von nur sieben Hektar wurden in den vergangenen Jahren in der Frankfurter Altstadt 35 Häuser zum Teil originalgetreu wiederaufgebaut. An der Stelle stand vorher das aus dem Jahr 1972 stammende Technische Rathaus, das abgerissen wurde. Die Frankfurter Altstadt, die zu den größten Fachwerkvierteln in Deutschland gehörte, wurde 1944 im Bombenhagel der Alliierten fast komplett zerstört.

(dpa)