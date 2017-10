Bürgermeister-Stichwahlen in Gelnhausen und Biebertal

Bei zwei Stichwahlen wird heute über die Nachfolge der Bürgermeister in Gelnhausen (Main-Kinzig-Kreis) und Biebertal (Landkreis Gießen) abgestimmt. In der Kreisstadt des bevölkerungsreichsten Landkreises in Hessen wird der Nachfolger von Thorsten Stolz gesucht. Der Chef-Posten des SPD-Politikers wurde im Rathaus von Gelnhausen frei, weil Stolz zum Landrat des Kreises gewählt worden war. In der Stichwahl sind Daniel Glöckner (FDP), der im ersten Wahlgang 28,8 Prozent der Stimmen geholt hatte, und Kerstin Schüler (SPD), die auf 25,3 Prozent gekommen war.

Im mittelhessischen Biebertal ist der Amtsinhaber bereits aus dem Rennen. Nach zwei Amtszeiten bekam der parteilose Thomas Bender im ersten Wahlgang nur das drittbeste Ergebnis der vier Kandidaten. In der Stichwahl am Sonntag haben es die parteilose Patricia Ortmann mit 41,7 Prozent der Stimmen und Michael Borke von der SPD mit 25,3 Prozent geschafft.

