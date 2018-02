Bürgermeister geht von Yücel-Besuch in Flörsheim aus

Der aus türkischer Haft entlassene „Welt”-Korrespondent Deniz Yücel wird nach Ansicht des Flörsheimer Bürgermeisters schon bald in seine hessische Heimat kommen. „Ich denke, dass er seinen Vater im Krankenhaus besucht”, sagte Michael Antenbrink (SPD) am Freitagabend der Deutschen Presse-Agentur. Er hofft auf ein baldiges Treffen mit dem Journalisten: „Deniz Yücel wird sich melden, wenn er sich in der Verfassung dazu fühlt. Dann werden wir uns unterhalten.” Wenn es eine gemeinsame Veranstaltung in Flörsheim geben könne, würde er sich darüber freuen. „Jetzt steht erstmal die Familie im Vordergrund”, sagte der Bürgermeister.

In Flörsheim, wo Yücels Eltern und seine Schwester leben, gab es am Freitag eine spontane Freuden-Demonstration und einen Autokorso.

(dpa)