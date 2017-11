Bürgermeister in Seeheim-Jugenheim: Stichwahl entscheidet

In einer Stichwahl wird im südhessischen Seeheim-Jugenheim der neue Bürgermeister bestimmt. Aufgerufen sind dazu an diesem Sonntag (26.11.) in der Gemeinde im Kreis Darmstadt-Dieburg rund 12 900 Wahlberechtigte. Im Rennen sind noch Alexander Kreissl (CDU/37) und Hans-Jürgen Wickenhöfer (SPD/53).

Der 61 Jahre alte bisherige Bürgermeister Olaf Kühn (parteilos) war nach zwei Amtszeiten nicht mehr angetreten. Eine Amtszeit dauert sechs Jahre.

Kreissl hatte im ersten Wahlgang 34,0 Prozent der Stimmen bekommen, Wickenhöfer 28,7 Prozent. Ursprünglich waren vier Kandidaten ins Rennen gegangen. Keiner hatte die absolute Mehrheit erreicht, so dass die beiden mit der höchsten Prozentzahl noch einmal im Direktvergleich gegeneinander antreten.

