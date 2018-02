Bürgermeister lädt Yücel zu Gespräch nach Flörsheim ein

Nach der Freilassung von Deniz Yücel hat der Bürgermeister von Flörsheim, Michael Antenbrink (SPD), eine Veranstaltung mit einem Erfahrungsbericht des ein Jahr in der Türkei inhaftierten Journalisten vorgeschlagen. „Er könnte in einer öffentlichen Gesprächsrunde über seine Erfahrungen und seine Zeit in der Türkei berichten”, sagte der Bürgermeister. In der Stadt südwestlich von Frankfurt leben Yücels Eltern und seine Schwester.

Antenbrink sagte am Samstag der Deutschen Presse-Agentur: „Wir würden uns über einen Besuch freuen, wenn es sich einrichten lässt.” Aber aktuell will sich die Stadt nicht in den Vordergrund drängen. „Derzeit ist es alles noch etwas zu früh. Wir warten ganz geduldig, bis er Zeit für solche Gespräche hat. Zunächst steht einmal die Familie im Vordergrund.” Wo sich Yücel derzeit aufhält und wie seine Pläne für die nächsten Tage sind, wisse er nicht, sagte Antenbrink. Er habe aber bei der letzten Mahnwache erfahren, dass die Familie erst einmal unter sich bleiben wolle.

Am Freitag war der Reporter der Zeitung „Die Welt” nach einem Jahr in türkischer Haft entlassen worden. Ihm war Terrorunterstützung und Volksverhetzung vorgeworfen worden. Yücel und die Bundesregierung hatten die Vorwürfe als absurd zurückgewiesen.

In Yücels Geburtsort Flörsheim gab es am Freitag nach Bekanntwerden der Freilassung eine spontane Freuden-Demonstration und einen Autokorso. Antenbrink hatte dabei die Vermutung geäußert, dass Yücel bald nach Flörsheim kommen werde, auch um seinen Vater im Krankenhaus zu besuchen.

(dpa)