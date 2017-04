Bürgermeister nach Schlägereien: Hanau keine Gefahrenzone

Nach den Schlägereien in Hanau kämpft der Oberbürgermeister um den angekratzten Ruf der Stadt. Claus Kaminsky (SPD) sagte der „Frankfurter Rundschau” (Dienstag): „Hanau ist ganz bestimmt keine Gefahrenzone. Ja, auch hier passieren Verbrechen, aber insgesamt ist Hanau eine sichere, lebendige und bunte Stadt.” Es gebe kein Gewaltproblem: „Fakt ist: Im Vergleich mit anderen Städten unserer Größe, die in Ballungszentren liegen, heben wir uns weder negativ noch positiv ab.”

Dennoch kam es zuletzt zu Aufsehen erregenden Schlägereien in der Stadt. Ein Passant wurde so heftig geschlagen, dass er bleibende Schäden davontrug. Die Polizei erhöhte deswegen mehrfach ihre Präsenz. Kaminsky sagte, es sei enttäuschend, dass dieser Einsatz, für den er dankbar sei, nicht zum Ende der Gewalt geführt habe.

Kaminsky sagte: „Wir prüfen, in Hanau ein Haus des Jugendrechts zu etablieren, in dem Staatsanwaltschaft, Polizei, Jugendgerichtshilfe und Täter-Opfer-Ausgleich sich um straffällig gewordene Jugendliche kümmern.” Dazu werde aber auch Hilfe des Landes benötigt. Mit Prävention sei viel erreichen. „Ich will aber nicht den falschen Eindruck erwecken, dass wir paradiesische Zustände schaffen könnten. Mit Sozialarbeit werden wir nicht jeden gefährdeten Jugendlichen erreichen.”

