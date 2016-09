Bürgermeister von Lollar will dritte Amtszeit

Der Bürgermeister von Lollar, Bernd Wieczorek, kandidiert bei der Wahl am kommenden Sonntag (11. September) für eine dritte Amtszeit. Der Parteilose hat es dabei leicht, denn es gibt keinen Gegenkandidaten. Bei der Bürgermeisterwahl im September 2010 war er mit 88,2 Prozent der Stimmen in seinem Amt bestätigt worden. Auch damals war der 58-Jährige der einzige Kandidat. Bei seiner ersten Wahl im Jahr 2004 war das noch anders, da hatte er es mit drei Rivalen zu tun. Am Ende konnte sich Wieczorek in der Stichwahl durchsetzen. Zum anstehenden Urnengang aufgerufen sind rund 7400 Bürger der mittelhessischen Kommune. In Lollar bei Gießen leben rund 10 000 Menschen.

(dpa)