Bürgermeisterwahl: Amtsinhaberin tritt wieder an

Bei der Bürgermeisterwahl in Griesheim bei Darmstadt tritt Amtsinhaberin Gabriele Winter (SPD) erneut an. Die 57-Jährige will nach einer Amtszeit im Rathaus weitermachen. Gewählt wird an diesem Sonntag (9. Oktober). Winter hat dabei drei Herausforderer: Geza Krebs-Wetzl (CDU/56 Jahre), Martin Tichy (Grüne/47) und David Henn (Die Partei/29). Wahlkampfthemen sind unter anderem die Infrastruktur einer wachsenden Stadt und die Finanzen.

Zum Urnengang aufgerufen sind rund 21 000 Wahlberechtigte. Für eine mögliche Stichwahl ist der 30. Oktober eingeplant. In der Stadtverordnetenversammlung gibt es 37 Sitze. Stärkste Kraft ist die SPD mit 13 Abgeordneten, gefolgt von CDU (12), Grüne (6), Wählergemeinschaft WGG (4) und FDP (2). Derzeit gibt es eine Zusammenarbeit zwischen CDU, Grüne, WGG und FDP.

