Bürgermeisterwahl in Biedenkopf: Nur Amtsinhaber kandidiert

Eine begrenzte Auswahl haben die Bürger im mittelhessischen Biedenkopf am kommenden Sonntag (4. September) bei der Bürgermeisterwahl in dem Luftkurtort im oberen Lahntal. Es kandidiert nur Amtsinhaber Joachim Thiemig von der SPD. Der 49 Jahre alte Diplom-Verwaltungswirt strebt in der 13 600 Einwohner zählenden Stadt eine zweite Amtszeit an. Rund 10 300 wahlberechtigte Bürger sind zu dem Urnengang aufgerufen.

2010 war Thiemig an die Verwaltungsspitze gewählt worden. Der Sozialdemokrat benötigte damals eine Stichwahl, in der er sich mit 53,4 Prozent gegen einen CDU-Bewerber durchsetzte. Auch in der Stadtverordnetenversammlung hat die SPD mit 13 Sitzen eine Mehrheit. Die CDU kommt auf neun Sitze, ebenso der Bürgerblock Biedenkopf (BB). Die Unabhängige Bürgerliche Liste (UBL) hat fünf Sitze inne, die FDP einen.

