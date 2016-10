Bürgermeisterwahl in Griesheim: Stichwahl wird nötig

Bei der Bürgermeisterwahl in Griesheim im Kreis Darmstadt-Dieburg am Sonntag hat Amtsinhaberin Gabriela Winter (SPD) nach dem vorläufigen Ergebnis die meisten Stimmen erhalten. Sie verfehlte jedoch mit 38,6 Prozent der Stimmen die notwendige absolute Mehrheit und tritt nun in einer Stichwahl am 30. Oktober gegen CDU-Kandidatin Geza Krebs-Wetzl an, die 34,4 Prozent der Stimmen erhielt, hieß es in einer auf der Webseite der Stadt veröffentlichten Mitteilung. Michael Tichy von den Grünen erhielt bei der Wahl 23,1 Prozent der Stimmen. Der vierte Bürgermeisterkandidat, David Henn (Die Partei), kam auf 3,9 Prozent der insgesamt 9751 Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 47,7 Prozent.

Die SPD hatte bei der Kommunalwahl im März ihre absolute Mehrheit verloren und fiel in der Wählergunst von 50 auf 33 Prozent der Stimmen.

(dpa)