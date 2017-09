Bürgermeisterwahl in Hirzenhain kann stattfinden

Die Gemeinde Hirzenhain darf doch am kommenden Sonntag ihren neuen Bürgermeister wählen. Das hat der Hessische Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Kassel am Freitag entschieden. Damit war die Beschwerde der Wetterau-Gemeinde erfolgreich, mit der sie sich gegen eine anderslautende Entscheidung des Gießener Verwaltungsgerichts gewehrt hatte. Über den VGH-Beschluss hatte zuerst der „Kreis-Anzeiger” berichtet.

Die Kasseler Richter argumentierten, dass ein vorläufiger Rechtsschutz gegen die Durchführung einer Wahl grundsätzlich nicht zulässig sei. Erst nach einer Wahl kann geprüft werden, ob diese gültig ist und die Voraussetzungen zur Durchführung vorgelegen haben, wie ein Gerichtssprecher erklärte. Das würde auch die Frage einschließen, ob ein Rathauschef rechtmäßig abgewählt wurde.

Das Verwaltungsgericht Gießen hatte vergangene Woche die Wahl untersagt und damit dem klagenden Ex-Bürgermeister Freddy Kammer (parteilos) Recht gegeben. Der Urnengang müsse warten, bis rechtskräftig über dessen Abwahl entschieden worden sei, befanden die Richter. Kammer war im Mai nach langen Querelen innerhalb der Gemeinde und einer Verurteilung wegen Wahlfälschung abgewählt worden.

Der VGH hob den Beschluss der Gießener Richter auf. Die Entscheidung ist unanfechtbar. Für das Hirzenhainer Bürgermeisteramt bewerben sich sechs Kandidaten. Kammer ist nicht darunter.

(dpa)