Bürgermeisterwahl untersagt: Gemeinde legt Beschwerde ein

Kabinett stimmt für Landesgartenschau 2023 in Fulda

Wiesbaden/Fulda. Das Land Hessen hat grünes Licht für die Landesgartenschau 2023 in Fulda gegeben. Das Kabinett habe am Montagabend der Vergabe zugestimmt, teilte das Umweltministerium am Dienstag in Wiesbaden mit. mehr