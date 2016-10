Bundesanwaltschaft klagt mutmaßliches Al-Shabaab-Mitglied an

Ein 28 Jahre alter Deutscher, der sich in Somalia der islamischen Terrormiliz Al-Shabaab angeschlossen haben soll, muss sich möglicherweise bald in Frankfurt vor Gericht verantworten. Die Bundesanwaltschaft hat den Mann bereits Mitte September angeklagt, wie die Behörde am Dienstag in Karlsruhe mitteilte. Demnach reiste er Anfang 2012 nach Somalia und ließ sich dort von Al-Shabaab militärisch ausbilden. Die sunnitischen Extremisten versuchen seit Jahren, am Horn von Afrika einen Gottesstaat zu errichten. Der Mann sei auf einem Verteidigungsposten eingesetzt gewesen, bis das „wegen gesundheitlicher Beschwerden” nicht mehr möglich gewesen sei. Bei seiner Rückkehr nach Deutschland wurde er Anfang Juli festgenommen und sitzt seither in Untersuchungshaft.

(dpa)