Bundesbank lädt zum 60-jährigen zum Tag der offenen Tür

Zum zweiten Mal nach 2014 öffnet die Deutsche Bundesbank in Frankfurt ihre Türen für interessierte Bürger. Am 1. und 2. Juli 2017 will die Notenbank in der Zentrale und der Hauptverwaltung Hessen Einblicke in ihre Arbeit geben, wie die Bundesbank am Donnerstag mitteilte. Anlass für den Tag der offenen Tür ist das 60. Jubiläum: Die Bundesbank nahm am 1. August 1957 ihre Arbeit auf. Vier Jahrzehnte sorgte sie für die Stabilität der D-Mark. Seit Einführung des Euro wirkt der Bundesbank-Präsident im Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) an den geldpolitischen Entscheidungen im Euroraum mit. Zudem überwacht die Notenbank mit der Finanzaufsicht Bafin etwa 1500 Kreditinstitute in Deutschland, verwaltet die deutschen Goldreserven und versorgt Handel und Banken mit Bargeld.

(dpa)