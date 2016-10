Bundesinnenminister fordert Aufklärung von Suizid Al-Bakrs

Nach dem Suizid des Terrorverdächtigen Dschaber al-Bakr hat Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) eine gründliche Aufklärung gefordert. „Die Verantwortlichen wissen selbst am besten, dass noch viel Arbeit vor ihnen liegt”, sagte der Minister am Freitag in Wiesbaden. Noch gebe es kein vollständiges Bild zu dem Fall. Al-Bakr war am Montag in Leipzig festgenommen worden, am Mittwochabend strangulierte er sich mit einem T-Shirt in seiner Zelle. Nach Angaben des Bundesamtes für Verfassungsschutz hatte der anerkannte Flüchtling einen Sprengstoffanschlag auf einen Berliner Flughafen geplant und bereits weitestgehend vorbereitet.

(dpa)