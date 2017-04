Bundesliga-Spiele in Hessen „auf hohem Niveau” geschützt

Das hessische Innenministerium setzt nach dem Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund auf die Arbeit der Sicherheitsbehörden. „Die Schutzmaßnahmen für Bundesligaspiele befinden sich in Hessen bereits auf einem hohen Niveau”, sagte ein Sprecher am Mittwoch in Wiesbaden. Für jedes Spiel werde eine tagesaktuelle und individuelle Gefährdungsbewertung erstellt. „Dabei werden auch die Ermittlungserkenntnisse in Zusammenhang mit dem Sprengstoffanschlag in Dortmund berücksichtigt, die gegenwärtig von den zuständigen nordrhein-westfälischen Behörden geführt werden.”

In Hessen steht an diesem Wochenende das Erstliga-Spiel SV Darmstadt 98 gegen Schalke 04 (Sonntag/17.30 Uhr) an. In der 3. Liga trifft am gleichen Tag der FSV Frankfurt auf den VfL Osnabrück. Eintracht Frankfurt spielt am Samstag bei Borussia Dortmund.

Am Dienstagabend gegen 19.15 Uhr waren bei der Abfahrt vom Mannschaftshotel des BVB zum Champions-League-Spiel gegen AS Monaco drei Sprengsätze nahe dem Bus explodiert. Die Ermittler sprechen von einem gezielten Anschlag auf die Mannschaft. Eine Sprecherin der Bundesstaatsanwaltschaft sprach von einem terroristischen Hintergrund der Tat und möglichen islamistischen Bezügen. Ein Verdächtigen wurde inzwischen festgenommen.

(dpa)