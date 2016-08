Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl in Mülltonne

In einer Mülltonne am Frankfurter Hauptbahnhof haben Beamte der Bundespolizei am Dienstag einen 26 Jahre alten Mann verhaftet. Die Polizisten hatten den Mann schlafend in der Tonne gefunden, wie die Ermittler am Mittwoch berichteten. Als sie ihn überprüften stellten sie fest, dass er gleich mit zwei Haftbefehlen wegen Diebstahlsdelikten sowie Körperverletzung gesucht wurde. Der 26-Jährige wurde verhaftet und direkt in die Justizvollzugsanstalt Frankfurt-Preungesheim gebracht, um dort seine noch ausstehende Freiheitsstrafe von 170 Tagen abzusitzen.

(dpa)