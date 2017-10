Bundespolizist aus Hessen leitet neuen Irak-Einsatz der EU

Ein Bundespolizist aus Hessen wird den neuen Einsatz der EU zur Unterstützung der irakischen Sicherheitsbehörden leiten. Der 55-jährige Markus Ritter arbeitete zuletzt als Ständiger Vertreter des Präsidenten der Bundespolizeidirektion am Frankfurter Flughafen. Er war bereits in Krisenländern wie dem Südsudan und Afghanistan im Einsatz.

Wie die Außenminister der Mitgliedstaaten am Montag in Luxemburg beschlossen, sollen in den kommenden Wochen bis zu 35 Experten nach Bagdad entsandt werden. Ihr Auftrag dort wird es sein, die staatlichen Institutionen bei den zivilen Aspekten des Kampfes gegen Terrorismus, Korruption und politische Instabilität zu unterstützen. So soll zum Beispiel gewährleistet werden, dass die Behörden stets auch rechtsstaatliche Grundsätze und die Menschenrechte wahren.

Die Sicherheitslage im Irak gilt weiter als höchst angespannt. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) konnte in den vergangenen Monaten zwar stark zurückgedrängt werden. Zuletzt eskalierten aber wieder Spanungen zwischen irakischen Kurden und der Regierung in Bagdad.

(dpa)