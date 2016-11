Bundespräsident Gauck zu Besuch in Offenbach eingetroffen

Rund 400 Schüler und Lehrer haben Bundespräsident Joachim Gauck in Offenbach jubelnd empfangen. Das Staatsoberhaupt will bei seinem Besuch am Dienstag in der Lederstadt am Main unter anderem mit Jugendlichen über das „Zusammenleben in Deutschland” diskutieren. Seine Gesprächspartner kommen aus verschiedenen Schulen, die sich schon länger für Integration einsetzen. Offenbach ist die Stadt mit dem höchsten Ausländeranteil in Deutschland. Geplant ist auch eine Rede Gaucks zum Thema Integration, außerdem soll er sich in das Goldene Buch der Stadt eintragen.

(dpa)