Bundespräsident kommt nach Frankfurt

Mit der Demokratie und ihren Grenzen wird sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier heute in Frankfurt beschäftigen. Das Staatsoberhaupt spricht vor der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft (DVPW), die an der Goethe-Universität ihren Jahreskongress abhält. Das Motto der Tagung heißt „Grenzen der Demokratie”. Dazu wird es nach der Rede auch noch eine Podiumsdiskussion mit Steinmeier geben. Der Bundespräsident wird anschließend die Europäische Zentralbank (EZB) besuchen. Den Tag in Frankfurt schließt am frühen Abend ein Besuch der Westend-Synagoge ab.

(dpa)