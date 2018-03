Bus kommt von Straße ab: Mann leicht verletzt

Bei einem Busunfall bei Bad Homburg ist ein Mann leicht verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, sei der 43 Jahre alte Fahrer des Busses am Montagmorgen aus zunächst unbekannten Gründen auf einer Straße vom Bad Homburger Stadtteil Ober-Erlenbach in Richtung Friedrichsdorf-Seulberg nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dabei sei der Bus in ein Gebüsch und in Sträucher gefahren und habe auch einen Baum entwurzelt.

Bei dem Aufprall wurde ein Businsasse, ein 58-jähriger Mann, leicht verletzt. Er kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Am Bus entstand ein Totalschaden. Nach Angaben des Polizeisprechers beläuft sich der Sachschaden auf 100 000 Euro. Über den Vorfall hatte zuvor die Nachrichtenseite hessenschau.de berichtet.

(dpa)