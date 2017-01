Busfahrer-Streik legt hessische Städte lahm

Zahlreiche Busfahrer in Hessen haben am frühen Montagmorgen ihre Arbeit niedergelegt. Der Ausstand habe gegen vier Uhr begonnen, sagte Verdi-Gewerkschaftssekretär Jochen Koppel. Frankfurt sei „komplett zu”, auch in Darmstadt fahre kein Bus. Nach Angaben des Nahverkehrsunternehmens HEAG mobilo blieben am Morgen alle etwa 80 Busse im Depot.

In Fulda kommt es zu beträchtlichen Einschränkungen im Linienverkehr: „Da fährt nur ein kleiner Teil der Busse entlang der Rhön”, sagte Koppel. Am ersten Schultag nach den Ferien werden viele Schulkinder und Pendler somit vergebens auf den Bus warten.

Die Gewerkschaft Verdi hatte die Mitarbeiter von 20 privaten Busunternehmen zum unbefristeten Streik aufgerufen. Nach Angaben von Koppel beteiligten sich am Morgen „weit mehr als 70 Prozent” der zum Streik aufgerufenen Busfahrer an dem Ausstand.

Die örtlichen Verkehrsgesellschaften raten den Fahrgästen, sich vor der Abfahrt im Internet und bei Service-Hotlines zu informieren, welche Linien fahren und welche nicht.

