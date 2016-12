Bus-Chaos im Rhein-Main-Gebiet: Busfahrer packt aus: Daher kommt das Bus-Chaos

„Ein Job bei der Deutschen Bahn ist – Kein Job wie jeder andere.“ So wirbt die Bahn-Tochtergesellschaft DB Busverkehr Hessen GmbH derzeit um Mitarbeiter. Händeringend sucht man neue Busfahrer. Nicht genügend Personal – das ist ein Grund für die vielen Ausfälle und Verspätungen auf einzelnen Linien im Main-Taunus-Kreis und im Hochtaunus in den vergangenen Tagen. Doch der Arbeitsmarkt ist wie leer gefegt.

Besonders paradox dabei: Die regionale Bus-Sparte der Deutschen Bahn zahlt seit dem Fahrplanwechsel im Dezember ehemals Beschäftigten Geld fürs Nichtstun. „Am 12. Dezember habe ich meine Kündigung erhalten. Bis Ende April bin ich noch freigestellt und erhalte meinen Lohn weiter“, erzählt Herr B. (Name von der Redaktion geändert) gegenüber dieser Zeitung. B. ist Busfahrer mit vielen Jahren Job-Erfahrung im Rhein-Main-Gebiet. „Insgesamt sind 20 Kollegen betroffen“, sagt B.

ZUM THEMA Die Tricks mit dem Stundenlohn In den europaweiten Ausschreibungen für den Busverkehr in Hessen ist festgelegt, dass die Busfahrer nach dem Tarif des Landesverband Hessischer Omnibusunternehmer (LHO) bezahlt werden müssen. clearing

1784 Mark Gehalt

Angefangen hat er vor vielen Jahren bei der Verkehrsgesellschaft Untermain VU (Tochtergesellschaft der Deutschen Bahn) für damals 1784 Mark Monatsgehalt. „2002 gab es 12 Euro pro Stunde. Zwischen 2008 und 2012 gab es keine Lohnerhöhung. Seit 2012 verdiene ich 14,30 Euro brutto pro Stunde “, berichtet B. „In dieser Zeit wechselte die Deutsche Bahn die Geschäftsführer unentwegt aus – stets mit dem Ziel, die Kosten zu senken.“ Und nicht nur das: Alle Jahre firmierte die Bussparte der DB immer wieder unter anderem Namen.

Ein Blick zurück: In den 1980er Jahren gab es noch in Hessen für den Busverkehr die DB-Tochter Regionalverkehr Kurhessen (RKH). Das ursprüngliche Verkehrsgebiet umfasste Nordhessen, Osthessen und Mittelhessen. Seit 2006 wurde der hessische Teil der Verkehrsgesellschaft Untermain VU – also der Arbeitgeber von B. – in die RKH eingegliedert. Dadurch fuhren RKH-Busse im gesamten Rhein-Main-Gebiet und Südhessen, später in fast ganz Hessen. 2011 übernahm Thomas Prechtl die Geschäftsführung. „Prechtl sagte einst, dass Busfahrer 25 Prozent zu viel verdienen“, erinnert sich B.

Weil die RKH langgediente Busfahrer wie B. zuletzt mit einem Stundenlohn von 14,30 Euro vergütete, war das Unternehmen zu teuer, um konkurrenzfähig zu sein. „Mit den Personalkosten und Strukturen war das Ende unseres Unternehmens leider absehbar“, bestätigte die DB gestern auf Anfrage.

2011 gründete die Deutsche Bahn die Tochtergesellschaft DB Busverkehr Hessen GmbH einzig mit dem Ziel, kostengünstiger zu werden. „Doch eigentlich war das keine Neugründung, sondern nur eine Umfirmierung des Busunternehmens Schulmeyer aus Mörfelden-Walldorf“, erklärt B.

Seit Februar 2011 firmiert Schulmeyer also unter dem Namen DB Busverkehr Hessen GmbH (BVH) mit Sitz in Gießen. In dieser Zeit fiel auch der Entschluss der Konzernspitze, die Regionalverkehr Kurhessen – wegen zu hoher Personalkosten – bis Ende 2016 zu liquidieren. Die Busse der aktuell an dem Bus-Chaos beteiligten DB Busverkehr Hessen stammen zum Teil aus dem RKH-Fuhrpark. Die RKH-Fahrer aber – sofern sie sich nicht mit Abfindungen oder einem schlechter dotierten Vertrag bei der neuen BVH zufrieden geben – will die DB loswerden. B. und 19 andere Kollegen haben die angebotenen Abfindungen von 1000 Euro pro Beschäftigungsjahr nicht akzeptiert. „Ich fahre doch auch nicht 40 Kilometer zu meinem Arbeitsplatz, um dann 12,50 Euro in der Stunde zu verdienen. Auch die neuen Sonntags- und Nachtzuschläge sind ein Witz. Statt 50 Prozent gibt es nur noch 10 oder 15 Prozent“, sagt B. Die DB hätte auch Stellen bei anderen Tochtergesellschaften in Mainz, bei der ORN oder der Südwestbus angeboten. Weil sie das Angebot nicht angenommen haben, wurde ihnen betriebsbedingt gekündigt. B. und seine Kollegen klagen derzeit vor dem Arbeitsgericht auf Wiedereinstellung. Auch wenn das Verfahren negativ für sie ausgehen sollte, sind sie sich sicher, ab Mai 2017 wieder eine Neuanstellung zu bekommen. Der Arbeitsmarkt ist bekanntlich leer gefegt.

DB widerspricht

Die Deutsche Bahn widerspricht. Anders als von B. behauptet sei niemand betriebsbedingt gekündigt worden. Die DB wolle ihren Beschäftigten gute Löhne zahlen, weshalb man mit der DB Busverkehr Hessen die Tarifverträge der LHO (Landesverband Hessischer Omnibusunternehmer) als Mindeststandard bezahle. Mit dem Auslaufen der letzten von der RKH erbrachten Verkehrsleistungen, müsse das Unternehmen ihren Betrieb in diesem Jahr einstellen, so die DB weiter.

„Wir haben alles daran gesetzt, die unvermeidlichen Maßnahmen sozialverträglich zu gestalten“, so ein DB-Sprecher. Den Mitarbeitern wären andere Arbeitsplätze im Konzern angeboten worden. „Um den Mitarbeitern den Übergang vom Einkommensniveau der RKH auf den LHO möglichst verträglich zu gestalten, hatte man vor der Abwicklung den Gewerkschaften eine Besitzstandssicherung im Gesamtumfang von 5,3 Millionen Euro angeboten“, heißt es.