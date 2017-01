Tarifverhandlungen werden fortgesetzt: Busfahrer streiken auch am Donnerstag

Trotz eines neuen Angebots der Arbeitgeber wird der Streik von Busfahrern in Hessen am Donnerstag fortgesetzt. Parallel dazu sollen die Tarifverhandlungen aber wieder aufgenommen werden, teilte die Gewerkschaft Verdi am Mittwoch mit. Sollte es nicht zu einer Einigung kommen, dränge der Landesverband Hessischer Omnibusunternehmer (LHO) auf eine Schlichtung, wie ein LHO-Sprecher sagte. Aufgerufen zu Arbeitsniederlegungen sind Beschäftigte bei 20 privaten Busgesellschaften. Der Donnerstag ist der elfte Streiktag in Folge. Schwerpunkte der Arbeitsniederlegungen sollen wieder Frankfurt, Darmstadt, Hanau, Offenbach, Marburg, Gießen und Fulda sein.

Die Gewerkschaft fordert eine Anhebung des Stundenlohns von derzeit zwölf Euro auf 13,50 Euro. Das neue Angebot des Landesverbands Hessischer Omnibusunternehmer (LHO) sieht eine Erhöhung des Ecklohns auf 13 Euro bis zum 1. Januar 2019 vor. (dpa)