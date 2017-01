Die hessischen Busfahrer streiken auch am Wochenende weiter. Mit Beginn der Frühschicht am Montag fahren die Busse dann nach zwei Wochen wieder - Pendler und Schüler können aufatmen. Der Grund: Das Schlichtungsverfahren im Tarifstreit für die rund 2500 Busfahrer privater Unternehmen soll am Montag beginnen. Damit herrscht Friedenspflicht.

Das Schlichtungsverfahren dauert bis 5. Februar und soll Bewegung in den Tarifstreit bringen. Es geht um die Vergütung und die Arbeitsbedingungen der Busfahrer. Die Arbeitgeber hatten zuletzt eine Erhöhung des sogenannten Ecklohns auf 13 Euro bis zum 1. Januar 2019 angeboten. Die Gewerkschaft fordert unter anderem eine Anhebung des Stundenlohns von derzeit 12 auf 13,50 Euro.

(dpa)