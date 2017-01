Busfahrer streiken bis Sonntag weiter: Schlichter gesucht

Die Suche nach einem Schlichter im Tarifkonflikt der hessischen Busfahrer läuft auf Hochtouren. Wer die Aufgabe übernimmt, wollten die Gewerkschaft Verdi und der Landesverband Hessischer Omnibusunternehmer (LHO) noch am Freitag bekannt geben. Die Busfahrer streikten unterdessen den zwölften Tag in Folge weiter. Aufgerufen waren erneut die Beschäftigten von 20 privaten Busgesellschaften. Auch am Wochenende sollte der Ausstand noch weitergehen und erst am Montag mit Beginn des Schlichtungsverfahren ausgesetzt werden.

Auf das Verfahren hatten sich Verdi und der Landesverband Hessischer Omnibusunternehmer (LHO) am Donnerstag nach mehrstündigen Gesprächen geeinigt. Schwerpunkte der Streiks waren am Freitag nach Gewerkschaftsangaben erneut Frankfurt, Darmstadt, Hanau, Offenbach, Marburg, Gießen und Fulda.

Die Arbeitgeber hatten mit Unverständnis auf die Fortführung des Ausstands reagiert. „Spätestens an dem Punkt, wo eine Schlichtung verabredet ist, sollten Streiks unverzüglich beendet werden”, sagte LHO-Geschäftsführer Volker Tuchan. Formal beginne die Friedenspflicht erst mit dem Beginn der Schlichtung, hieß es bei Verdi. Und die Kollegen wollten, dass gestreikt werde, bis ein Ergebnis feststehe.

(dpa)