Busfahrer streiken weiter: Schlichtung ab Montag

Die hessischen Busfahrer haben ihren Ausstand auch am Freitagmorgen fortgesetzt. Die Gewerkschaft Verdi will den Streik erst zu Beginn eines Schlichtungsverfahrens am Montag beenden. Auf die Verhandlungen hatten sich Verdi und der Landesverband Hessischer Omnibusunternehmer (LHO) am Donnerstag nach mehrstündigen Gesprächen geeinigt. Der Streik gehe weiter, weil die Arbeitgeber weitere Bedingungen gestellt hätten, sagte Verdi-Sprecherin Ute Fritzel am Freitagmorgen. Schwerpunkte sollten am Freitag erneut Frankfurt, Darmstadt, Hanau, Offenbach, Marburg, Gießen und Fulda sein.

Die Arbeitgeber hatten am Donnerstag mit Unverständnis auf die Fortführung des Ausstands reagiert. „Spätestens an dem Punkt, wo eine Schlichtung verabredet ist, sollten Streiks unverzüglich beendet werden”, sagte LHO-Geschäftsführer Volker Tuchan in einer Mitteilung. Zum Ausstand aufgerufen sind nach wie vor Beschäftigte bei 20 privaten Busgesellschaften.

