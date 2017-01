Busfahrer wollen streiken und verhandeln

Der Streik von Busfahrern in Hessen geht auch heute weiter. Beide Tarifpartner wollen sich am elften Tag des Ausstands in Folge aber wieder zu Verhandlungen an einen Tisch setzen. Beide Seiten äußerten die Hoffnung, bald zu einem Ergebnis zu kommen. Der Landesverband Hessischer Omnibusunternehmer (LHO) kündigte an, andernfalls in eine Schlichtung gehen zu wollen.

Aufgerufen zu Arbeitsniederlegungen sind Beschäftigte bei 20 privaten Busgesellschaften. Schwerpunkte der Streiks sollen wieder Frankfurt, Darmstadt, Hanau, Offenbach, Marburg, Gießen und Fulda sein. In Darmstadt ist erneut mit Solidaritätsstreiks der Straßenbahner zu rechnen.

Die Gewerkschaft fordert eine Anhebung des Stundenlohns von derzeit zwölf Euro auf 13,50 Euro. Die Arbeitgeber bieten eine Erhöhung des Ecklohns auf 13 Euro bis zum 1. Januar 2019 an.

