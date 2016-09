Fahrkartenkontrolle in Offenbach: Buskontrollen: Jeder 20. fährt schwarz

Bei Buskontrollen in Offenbach ist etwa jeder 20. Fahrgast ohne Ticket erwischt worden. Insgesamt wurden etwa 1440 Menschen kontrolliert, 75 von ihnen fuhren schwarz. „Damit liegen wir deutlich über den von uns bundesweit bisher immer geschätzten drei Prozent”, sagte der Geschäftsführer des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV), Knut Ringat, am Donnerstag. Auf das Jahr hochgerechnet würden dem RMV durch die Schwarzfahrer über 40 Millionen Euro verloren gehen. Gemeinsam mit der Polizei und den Offenbacher Verkehrsbetrieben waren am Mittwoch in rund 70 Busse am Hauptbahnhof und am Bahnhof-Ost alle Fahrgäste kontrolliert worden.

(dpa)