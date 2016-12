Buschaos in Rhein-Main: Busverkehr im HTK und MTK: Chaos wird schlimmer

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

Auf den RMV-Buslinien 251, 252, 253, 261, 291, 810, 812, 813 und X27 kommt es zu Ausfällen und Verspätungen. Noch ist unklar, wie lange die Probleme andauern. Dadurch fahren zwischen dem Nordwestzentrum, Klein-Karben in der Wetterau, den Städten im südlichen Hochtaunuskreis sowie dem Main-Taunus-Kreis (Sulzbach, Eschborn, Frankfurt-Höchst) kaum noch Busse.Nicht betroffen ist der Stadtbusverkehr in Oberursel, Bad Homburg und Friedrichsdorf, der von einem anderen Betreiber bedient wird (transdev). Der RMV informiert auf seiner Homepage über die massive Betriebsstörung und verweist auf die Verbindungsauskunft unter www.rmv.de Gründe für das Chaos sind nach Informationen der FNP deutlich zu wenige Busfahrer und nicht ausreichende Busse, mit denen die DB Busverkehr Hessen am vergangenen Wochenende den Verkehr auf den betroffenen Linien aufgenommen hat.In einer der FNP vorliegenden Streichliste sind sämtliche Busfahrten aufgelistet, die am heutigen Samstagen wegen fehlender Busfahrer und Fahrzeugen nicht bedient werden können: waren es am Freitag noch 88 Fahrten, die gestrichen wurden, fallen heute bereits 320 Busfahrten auf den genannten Linien aus.Damit ist fast der komplette Busverkehr zwischen dem Vordertaunus und dem Main-Taunus-Kreis zum Erliegen gekommen. Sobald klar ist, ob der ÖPNV am Sonntag und vor allem am Montag im Schüler- und Berufspendler-Verkehr überhaupt bedient werden kann, berichten wir aktuell.„Die DB Busverkehr Hessen (BVH) arbeitet mit Hochdruck an einer Lösung“, teilt dazu der RMV mit. „Noch ist unklar, wie lange die Probleme andauern.“ Betroffene Fahrgäste können bei dem Betreiber der Linien eine Entschädigung geltend machen. Die BVH sichert allen Fahrgästen, die von einem Fahrtausfall betroffen sind, eine kulante Prüfung ihres Anliegens zu. Fahrt- oder Taxikosten werden bei Vorlage der Belege unbürokratisch erstattet. Dafür genügt eine E-Mail mit der gewünschten Kontoverbindung an: BVH-Kundenservice-Taunus@deutschebahn.com map