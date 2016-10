CDU-Basis berät in Frankfurt zur Rolle Europas

CDU und CSU nehmen heute bei einem Treffen in Frankfurt Europa in den Blick. Dazu wird auch Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) erwartet. Die Unions-Mitglieder wollen auf ihrem Deutschlandkongress Fragen erörtern wie: Welche Rolle wird Europa künftig in einer globalisierten Welt spielen? Wie geht es weiter nach dem Brexit? Und vor welchen Herausforderungen steht die europäische Sicherheitspolitik? Bei dem Treffen handelt sich um die vierte Veranstaltung zu aktuellen Themen mit Experten und Politikern im Rahmen von insgesamt sechs Deutschlandkongressen.

(dpa)