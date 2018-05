CDU-Fraktionschef: Baulanderschließung größeres Problem

Das größte Problem für den Wohnungsbau in den Ballungsregionen ist aus Sicht des hessischen CDU-Fraktionschefs Michael Boddenberg nicht fehlendes Geld, sondern die Erschließung von Bauland. Auf dem Treffen der CDU- und CSU-Fraktionsvorsitzenden in Frankfurt sei daher beraten worden, wie in Verhandlungen mit den Kommunen erreicht werden könne, dass vorgesehenes Bauland auch tatsächlich zur Verfügung stehe, sagte er am Montag in Frankfurt.

Es gehe nicht allein darum, den sozialen Wohnungsbau voranzutreiben, sondern darum, presiwerten Wohnraum zu haben, sagte der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier. Das könne auch die Schaffung von Eigentum als Vorbeugung vor Altersarmut bedeuten.

(dpa)